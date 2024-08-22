Бои в Курской области, диверсанты под Брянском, штурм Торецка: Последние новости сво

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Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области. Тем временем на нескольких участках Курской области ВСУ не прекращают попыток продвинуться.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 22 августа приводит редакция «Радио 1».
В атаке украинских диверсантов на приграничье Брянской области принимали участие около 20 боевиков ВСУ, сообщают «Военкоры Русской Весны». Изначально появился слух о том, что границу атаковали «200 диверсантов».
Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о применении в Курской области ракетные установки HIMARS американского производства.
За прошедшие сутки потери украинских войск составили порядка 300 человек и 26 единиц техники. ВС РФ не дают продвигаться противнику, хотя попытки есть. Боевики ВСУ постепенно лишаются мотивации. Армия РФ уничтожает их не только в Курской, но и в Сумской области, которая стратегами Киева планировалась как регион для переброски снабжения.
Более 4,4 тысячи человек личного состава потеряли ВСУ при попытке вторжения в Курскую область. Помимо этого, ВСУ лишились 65 танков, 53 бронетранспортёров, 133 автомобилей и много другой техники.
️Американская ЧВК Forward Observation Group, оказавшаяся в Курской области, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Вместе с этим сообщается, что Херсон частично остался без электроэнергии из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.
Штурмовые группы «Север» продвигаются и уничтожают противника в районе многоэтажек. Украинская армия пытается перебрасывать подкрепления в район, по ним работают расчеты FPV Бесстрашных.
Благодаря активным боевым действиям войскам РФ удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. Сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт, но нехватка сил и средств негативно отражается на ситуации.
ВС РФ продолжает продвигаться в Дружбе. Помимо этого, территория к востоку от водоканала и к югу от Озаряновки также была взята под контроль российскими бойцами.
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Украинскую ДРГ отогнали от Брянской областиВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение в Климовском районе. Сейчас ситуация в зоне боестолкновения стабилизирована, отметил он. Обстановка контролируется региональным оперативным штабом.
В атаке украинских диверсантов на приграничье Брянской области принимали участие около 20 боевиков ВСУ, сообщают «Военкоры Русской Весны». Изначально появился слух о том, что границу атаковали «200 диверсантов».
Курская областьКак сообщают военблогеры, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Украинские войска не прекращают попыток продвинуться на нескольких участках. Появились сведенья об уничтожении нескольких групп пехоты ВСУ на бронетехнике в Русских Конопельках и Вишневке. Также сообщается о сбитом над областью СУ-27, но официального подтверждения пока не было.
Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о применении в Курской области ракетные установки HIMARS американского производства.
За прошедшие сутки потери украинских войск составили порядка 300 человек и 26 единиц техники. ВС РФ не дают продвигаться противнику, хотя попытки есть. Боевики ВСУ постепенно лишаются мотивации. Армия РФ уничтожает их не только в Курской, но и в Сумской области, которая стратегами Киева планировалась как регион для переброски снабжения.
Более 4,4 тысячи человек личного состава потеряли ВСУ при попытке вторжения в Курскую область. Помимо этого, ВСУ лишились 65 танков, 53 бронетранспортёров, 133 автомобилей и много другой техники.
️Американская ЧВК Forward Observation Group, оказавшаяся в Курской области, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
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Прорыв обороны ВСУ в Харьковской областиВС РФ прорвала линию обороны ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале Андрей Марочко. Он сообщил, что украинская сторона осуществляет попытки по стабилизации ситуации, но этому мешает недостаток личного состава и вооружений.
ВС России освободили Желанное в ДНРВС РФ освободили поселок Желанное в ДНР. Минобороны уточнило, что населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Херсонское направлениеВ ночь на 22 августа ВС РФ результативно накрыли позиции ВСУ в Херсоне. Были уничтожены несколько единиц техники.
Вместе с этим сообщается, что Херсон частично остался без электроэнергии из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.
Харьковское направлениеБои продолжаются в Волчанске. Авиация ВКС и артиллерия Бесстрашных активно работают по позициям ВСУ в районе населенного пункта Тихое и уничтожают расчеты БПЛА и 120-мм минометов.
Штурмовые группы «Север» продвигаются и уничтожают противника в районе многоэтажек. Украинская армия пытается перебрасывать подкрепления в район, по ним работают расчеты FPV Бесстрашных.
Купянское направлениеАрмия России расширила зону контроля в районе Стельмаховки (ЛНР). Украинские каналы пишут, что ВСУ в этом районе начали сталкиваться с проблемами.
Благодаря активным боевым действиям войскам РФ удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. Сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт, но нехватка сил и средств негативно отражается на ситуации.
Торецкое направлениеНа Торецком направлении приходят сведения об освобождении н.п. Северное и прилегающей к нему одноименной шахты вместе с терриконом. Теперь российские военные могут штурмовать Торецк сразу с трёх направлений, охватывая город в клещи. В нем, кстати, уже вовсю идут бои в жилой застройке с южной стороны.
ВС РФ продолжает продвигаться в Дружбе. Помимо этого, территория к востоку от водоканала и к югу от Озаряновки также была взята под контроль российскими бойцами.
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Покровское направлениеНа Покровском направлении Армия России после освобождения Камышовки ушла в Птичье и начала двигаться в сторону села Калиново. Продвижение на этом участке даёт возможность выйти в тыл группировке ВСУ в Карловке. ВС России продвигаются к Карловке и Мемрику с севера.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении военнослужащие РФ взяли под контроль село Луговское, находящееся к северу от Работино. Вероятно, прорыв на данном участке фронта стал неожиданностью для боевиков ВСУ, и заставил противника отступить из населенного пункта.
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Алина Юрчак