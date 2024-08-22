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Бои в Курской области, диверсанты под Брянском, штурм Торецка: Последние новости сво

Богомаз: ВС РФ отразили две атаки украинских ДРГ в Брянской области
22 августа 2024, 11:11
Фото: istock / Aleksandr Golubev

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области. Тем временем на нескольких участках Курской области ВСУ не прекращают попыток продвинуться.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 22 августа приводит редакция «Радио 1».

Украинскую ДРГ отогнали от Брянской области

ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение в Климовском районе. Сейчас ситуация в зоне боестолкновения стабилизирована, отметил он. Обстановка контролируется региональным оперативным штабом.



В атаке украинских диверсантов на приграничье Брянской области принимали участие около 20 боевиков ВСУ, сообщают «Военкоры Русской Весны». Изначально появился слух о том, что границу атаковали «200 диверсантов».


Курская область

Как сообщают военблогеры, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Украинские войска не прекращают попыток продвинуться на нескольких участках. Появились сведенья об уничтожении нескольких групп пехоты ВСУ на бронетехнике в Русских Конопельках и Вишневке. Также сообщается о сбитом над областью СУ-27, но официального подтверждения пока не было.

Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о применении в Курской области ракетные установки HIMARS американского производства.

За прошедшие сутки потери украинских войск составили порядка 300 человек и 26 единиц техники. ВС РФ не дают продвигаться противнику, хотя попытки есть. Боевики ВСУ постепенно лишаются мотивации. Армия РФ уничтожает их не только в Курской, но и в Сумской области, которая стратегами Киева планировалась как регион для переброски снабжения.

Более 4,4 тысячи человек личного состава потеряли ВСУ при попытке вторжения в Курскую область. Помимо этого, ВСУ лишились 65 танков, 53 бронетранспортёров, 133 автомобилей и много другой техники.

️Американская ЧВК Forward Observation Group, оказавшаяся в Курской области, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.

В ГД наемников из США призвали объявить приоритетной целью для уничтожения под Курском
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Прорыв обороны ВСУ в Харьковской области

ВС РФ прорвала линию обороны ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале Андрей Марочко. Он сообщил, что украинская сторона осуществляет попытки по стабилизации ситуации, но этому мешает недостаток личного состава и вооружений.

ВС России освободили Желанное в ДНР

ВС РФ освободили поселок Желанное в ДНР. Минобороны уточнило, что населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Херсонское направление

В ночь на 22 августа ВС РФ результативно накрыли позиции ВСУ в Херсоне. Были уничтожены несколько единиц техники.

Вместе с этим сообщается, что Херсон частично остался без электроэнергии из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.

Харьковское направление

Бои продолжаются в Волчанске. Авиация ВКС и артиллерия Бесстрашных активно работают по позициям ВСУ в районе населенного пункта Тихое и уничтожают расчеты БПЛА и 120-мм минометов.

Штурмовые группы «Север» продвигаются и уничтожают противника в районе многоэтажек. Украинская армия пытается перебрасывать подкрепления в район, по ним работают расчеты FPV Бесстрашных.

Купянское направление

Армия России расширила зону контроля в районе Стельмаховки (ЛНР). Украинские каналы пишут, что ВСУ в этом районе начали сталкиваться с проблемами.

Благодаря активным боевым действиям войскам РФ удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. Сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт, но нехватка сил и средств негативно отражается на ситуации.

Торецкое направление

На Торецком направлении приходят сведения об освобождении н.п. Северное и прилегающей к нему одноименной шахты вместе с терриконом. Теперь российские военные могут штурмовать Торецк сразу с трёх направлений, охватывая город в клещи. В нем, кстати, уже вовсю идут бои в жилой застройке с южной стороны.

ВС РФ продолжает продвигаться в Дружбе. Помимо этого, территория к востоку от водоканала и к югу от Озаряновки также была взята под контроль российскими бойцами.
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Покровское направление

На Покровском направлении Армия России после освобождения Камышовки ушла в Птичье и начала двигаться в сторону села Калиново. Продвижение на этом участке даёт возможность выйти в тыл группировке ВСУ в Карловке. ВС России продвигаются к Карловке и Мемрику с севера.

Запорожское направление

На Запорожском направлении военнослужащие РФ взяли под контроль село Луговское, находящееся к северу от Работино. Вероятно, прорыв на данном участке фронта стал неожиданностью для боевиков ВСУ, и заставил противника отступить из населенного пункта.

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ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы журналистом CNN
22 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/irene_rebrova

ФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы РФ в Курской области в районе Суджи. Фигурантами стали журналист CNN и два сотрудника украинских СМИ.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В ведомстве также добавили, что все трое будут объявлены в международный розыск. Уточняется, что журналисту CNN Нику Пейтону Уолшу, а также украинским сотрудницам прессы Олесе Боровик и Оксане Буцко инкриминируется незаконное пересечение границы и видеосъёмка в районе Суджи. В случае признания из вины журналистам грозит до пяти лет лишения свободы.

В ФСБ также напомнили, что ранее по такой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы РФ на территории Курской области.

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#уголовное розыск
#фсб
#рф
#журналисты
#курская область
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В ГД наемников из США призвали объявить приоритетной целью для уничтожения под Курском
Шеремет призвал расправиться с наемниками американской ЧВК в Курской области
22 августа 2024, 10:51

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения. Об этом пишет РИА Новости.
Частная военная компания Forward Observations Group недавно разместила в Instagram* снимок, на котором трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Геолокация указывала на Курскую область.

«Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким», — сказал он.

Шеремет отметил, что американцам должно быть стыдно за свое правительство и поддерживаемые ими частные военные компании, которые распространяют смерть, зло и беззаконие по всему миру. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины в конфликте в Курской области подтверждает вовлеченность Соединенных Штатов Америки как непосредственного участника конфликта.

Напомним, что 6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Согласно информации Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 4,4 тысячи солдат, а также 65 танков.

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#сша
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#всу
#чвк
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ФСБ задержала в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской военной разведки. Они собирали информацию о Вооружённых силах РФ и планировали диверсии.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Севастополе силовиками был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Он прошёл на Украине минно-взрывную подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и способам конспиративной связи. Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При задержании в его автомобиле было найдено такое же СВУ.

Ещё один агент украинских спецслужб был задержан в Керчи. Это гражданин Молдавии 1992 года рождения. По заданию кураторов он собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны на полуострове.

Кроме того, задержан завербованный ГУР житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о военных объектах в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военачальников Вооружённых сил РФ.

Все задержанные уже лают признательные показания.

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#фсб
#обучение
#крым
#рф
#гур украины
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СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад
22 августа 2024, 10:19

Фото: istock/vmargineanu

В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением семейной пары, которое произошло месяц назад в лесу. Об этом информирует СУСК России по Приморскому краю.
В среду полиция Приморья сообщила, что мужчина и его сожительница исчезли 19 июля на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего. В поисках участвуют полиция, спасатели и волонтеры.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 19 июля женщина и двое мужчин прибыли на лесную деляну для охраны техники и объекта, который расположен в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.

23 июля мужчина и женщина покинули деляну и не вернулись. Мужчина, оставшийся охранять территорию, не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия телефонной связи. Он рассказал о случившемся только во время пересменки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны и бытовки, где проживали пропавшие, изъяты их личные вещи.

Ранее сообщалось, что челябинский педагог была жестоко убита на Маврикии. Стало известно, что 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

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ФСБ показала кадры с допросом задержанных в Крыму агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры допроса задержанных в Крыму украинских разведчиков показала ФСБ России. На видео один из злоумышленников рассказывает, что живет на крымском полуострове с 2004 года, а именно, в Севастополе.
По словам задержанного, ему предлагали обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств с проживанием. Все происходило в сентябре прошлого года.

«Когда началась спецоперация, мне позвонил Александр (сотрудник ВСУ или спецслужб Украины – прим. ред.) и предложил поехать через Польшу в Киев. Я подписал все документы. Позже он дал мне первое задание изготовить первое взрывное устройство», — сказал задержанный.

Он отметил, что изготовленная взрывчатка предназначалась для разрушения газовой трубы. Части второго взрывного устройства, добавил разведчик, нужно было спрятать в разных местах, прислав фотографии.

Второму задержанному куратор предлагал сообщать информацию о военных объектах ПВО.

Третий фигурант сообщил, что ему предлагалось отнести бомбу на насосную станцию, положив под мост и активировав ее.

Российские спецслужбы регулярно задерживают завербованных Украиной диверсантов после начала СВО.

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Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
#россия
#украина
#война
#сво
#новости
#фсб
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Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области
В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла
22 августа 2024, 09:48

Фото: istock/Tatsiana Niamera

В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла. Об этом сообщил глава района Роман Горбатый.
«На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба», — написал Горбатый в своем Telegram-канале.

Он добавил, что местные жители, которые пострадали при атаке, получат компенсацию. Сообщается, что создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

До этого Минобороны сообщило, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.

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#минобороны
#атака
#пво
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Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО
22 августа 2024, 09:44

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. Такое заявление генерал-майор сделал в своем Telegram-канале.
«Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — сказал командир.

По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области. Алаудинов добавил, что также удалось нейтрализовать несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.

6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#минобороны рф
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#солдат
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Российские военные подбили танк Abrams в Курской области
22 августа 2024, 09:41

Фото: istockphoto / dr_evil

В своём Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области. Об этом сообщили в Газета.ру.
Он рассказал об этом в своём видеообращении к подписчикам.

«Сегодня противник не проявлял активности в боевых действиях, но мы уничтожили около десяти единиц техники: пикапы и, как говорят, один танк Abrams», — сообщил Алаудинов.

По словам командира, российские военные успешно контролируют ситуацию на этом участке фронта.

Кроме этого, 21 августа, он уже говорил о значительных потерях ВСУ в Курской области. Тогда он также сообщил, что украинское командование приняло решение отвести часть своих войск из региона и перебросить их на другое направление для нового удара.

Ранее в США высказывали опасения, что попытки ВСУ закрепиться в Курской области могут привести к катастрофическим последствиям.

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#сша
#военные
#сво
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Морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области
22 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Leestat

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили оборонительные позиции украинской армии, сооружённые в Курской области. Об этом рассказал сотрудник российского силового ведомства.
В разговоре с РИА Новости источник сообщил, что позиции ВСУ были оборудованы явно наспех и не отличались высокой надёжностью и защищённостью. Собеседник также передал в распоряжение агентства видеозапись, на которой можно увидеть захваченное пулемётное гнездо и уничтоженный украинский расчёт.

Ранее бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожили моторизированную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв в районе деревни Спальное Курской области морпехи захватили в плен 18 украинских штурмовиков.

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#новости
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