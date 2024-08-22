В ГД наемников из США призвали объявить приоритетной целью для уничтожения под Курском

Фото: istock/EvgeniyShkolenko
Депутат ГД, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения. Об этом пишет РИА Новости.
Частная военная компания Forward Observations Group опубликовала в Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото гласила: «Ребята в Курске», а геолокационные данные указывали на Курскую область.
Шеремет добавил, что американскому народу должно быть стыдно за свое правительство и вскормленные ими ЧВК, несущие по всему миру смерть, зло и бесчинства. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе конфликта в Курской области подтверждает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.
Напомним, что 6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
«Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким», — сказал он.
Шеремет добавил, что американскому народу должно быть стыдно за свое правительство и вскормленные ими ЧВК, несущие по всему миру смерть, зло и бесчинства. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе конфликта в Курской области подтверждает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.
Напомним, что 6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.
Читайте также:
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Дарья Осипова