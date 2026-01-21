Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую

21 января 2026, 07:14

РИА Новости: две группы ВСУ уничтожены в Харьковской области

Фото: iStock/Irina Piskova

В Харьковской области российские силы ликвидировали две боевые группы украинских военнослужащих. Попытка переброски личного состава на передовые позиции провалилась, сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.