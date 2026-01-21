Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую
В Харьковской области российские силы ликвидировали две боевые группы украинских военнослужащих. Попытка переброски личного состава на передовые позиции провалилась, сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что противник стремился увеличить численность. Обе группы направились в сторону леса, но их вскоре обнаружили. Комплексное огневое поражение привело к уничтожению пикапов вместе с экипажами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
