21 января 2026, 05:51

Сальдо: киевские власти перестали помогать гражданским из Херсона

Фото: iStock/Diy13

Администрация киевского режима в Херсоне перестала вести учёт мирных жителей, который необходим для оказания помощи людям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.





По его словам, со стороны очень сложно подсчитать количество гражданских, оставшихся в городе. Сальдо также сказал, что в микрорайоне на Карантинном острове, считавшимся одним из лучших мест в городе, из 30 тысяч населения осталась лишь пара сотен.



«Если вначале какую-то помощь гуманитарную оказывали, теперь эти потоки все меньше и меньше, и люди просто-напросто выживают как могут», — сказал гцбернатор, отвечая на вопрос о ситуации в Херсоне.