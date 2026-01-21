РИА Новости: ВСУ запускали дроны из квартир жилых домов в Красноармейске
Операторы БПЛА ВСУ запускали беспилотники из окон жилых домов в Красноармейске, когда город находился под контролем Киева. Об этом РИА Новости рассказал беженец Анатолий Старый.
По его словам, солдаты разместились на первом и девятом этажах. При этом местных жителей из дома не выгоняли, но вскрыли все квартиры. Как утверждает Старый, во многих помещение были видны следы мародёрства.
«В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали», — уточнил беженец.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.