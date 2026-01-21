РИА Новости: ВСУ запускали дроны из квартир жилых домов в Красноармейске

21 января 2026, 06:50

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Операторы БПЛА ВСУ запускали беспилотники из окон жилых домов в Красноармейске, когда город находился под контролем Киева. Об этом РИА Новости рассказал беженец Анатолий Старый.





По его словам, солдаты разместились на первом и девятом этажах. При этом местных жителей из дома не выгоняли, но вскрыли все квартиры. Как утверждает Старый, во многих помещение были видны следы мародёрства.



«В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали», — уточнил беженец.