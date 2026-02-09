Две девушки поплатились за оскорбления в адрес жителей Белгородской области
Сотрудники полиции задержали двух девушек, которые в интернете допустили оскорбительные высказывания в адрес жителей и защитников Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, белгородские полицейские в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение участниц ролика, который обнаружился в ходе мониторинга сети и вызвал широкий общественный резонанс. Обеих девушек оперативно доставили в отдел полиции для разбирательства.
Как уточнила Волк, задержанными оказались 22-летняя жительница Калининградской области и 26-летняя жительница города Грайворона Белгородской области, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. На них составили административные протоколы.
Суд назначил каждой штраф по 47 тысяч рублей за действия, расцененные как дискредитация использования Вооруженных сил РФ. Кроме того, за мелкое хулиганство девушки получили дополнительные штрафы — 500 и 600 рублей. После этого они публично принесли извинения белгородцам за свои слова.
Читайте также: