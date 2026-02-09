Две девушки поплатились за оскорбления в адрес жителей Белгородской области

09 февраля 2026, 19:01

МВД: Двух девушек задержали в Белгородской области за оскорбления жителей

Фото: istockphoto/zoka74

Сотрудники полиции задержали двух девушек, которые в интернете допустили оскорбительные высказывания в адрес жителей и защитников Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.