Бабушка напавшего на студентов в Уфе пришла в суд со «Шпагой»

09 февраля 2026, 17:23

Бабушка напавшего на студентов в Уфе пришла в суд с перцовым баллончиком

Фото: istockphoto/Vector DSGNR

Судебные приставы оформили административный протокол в отношении бабушки подростка, напавшего на студентов в уфимском общежитии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.