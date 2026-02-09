Бабушка напавшего на студентов в Уфе пришла в суд со «Шпагой»
Судебные приставы оформили административный протокол в отношении бабушки подростка, напавшего на студентов в уфимском общежитии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Поводом стало то, что женщина принесла на судебное заседание в сумке перцовый баллончик. Документ составили после слушания, на котором её внуку по уголовному делу о покушении на убийство двух и более человек и нападении на сотрудников правоохранительных органов избрали меру пресечения.
Как уточнил судебный пристав, при досмотре в сумке обнаружили перцовый баллон «Шпага», хотя на вопрос о наличии запрещённых предметов женщина ответила отрицательно. За нарушение ей может грозить штраф в размере 500 рублей.
Ранее сообщалось, что еще одно дело завели после нападения подростка на общежитие в Уфе.
