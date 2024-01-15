В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью

Фото: istock / Alexyz3d
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три ракеты Вооруженный сил Украины «Точка-У» над Курской областью. Об этом информирует Министерство обороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У», — сообщает ведомства.Губернатор Курска Роман Старовойт уточнил, что, ракеты уничтожили над Фатежским районом.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович
Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров
Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Алина Юрчак