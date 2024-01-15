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В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью

Минобороны РФ: над Курской областью уничтожили три ракеты ТРК «Точка-У»
15 января 2024, 10:05
Фото: istock / Alexyz3d

Фото: istock / Alexyz3d

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три ракеты Вооруженный сил Украины «Точка-У» над Курской областью. Об этом информирует Министерство обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У», — сообщает ведомства.
Губернатор Курска Роман Старовойт уточнил, что, ракеты уничтожили над Фатежским районом.


Информации о пострадавших и разрушениях в результате попытки террористической киевского режима атаки не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович
15 января 2024, 09:30

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».
«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — цитирует украинское командование издание «Военное обозрение».

Точно известно, что Павловича похоронили в городе Львов, а вот данные о причинах его смерти разнятся.

По одной из версий, пилот погиб в результате ракетного удара по одному из военных аэродромов Украины. По другой, Павлович разбился во время тренировки одного из новых пилотов Вооружённых сил Украины на военном самолёте.

В то же время, известно о похоронах ещё двух неназванных украинских пилотов.

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#пилот
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#украина
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Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров
15 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Denniro

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с рекордного расстояния в 7800 метров, при помощи новых прицелов на противотанковом ракетном комплексе «Корнет», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри», — прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Также сообщается, что позже была уничтожена и вторая боевая машина пехоты. Её поразили артиллеристы ВДВ.

Российский военный, принимавший участие в этой операции, рассказал, что цель была уничтожена с подобного расстояния благодаря поставленным тепловизорам. По его словам, противотанковый комплекс «Корнет» — лучшая техника в своей отрасли.

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#ракеты
#всу
#вс рф
#сво
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Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Су-25 ВКС России нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России осуществили атаку на подразделения ВСУ в районе донецкого направления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экипажи штурмовой авиации, используя неуправляемые авиационные ракеты, атаковали опорные пункты, бронетехнику и военнослужащих противника в районе проведения специальной военной операции на донецком направлении. По отчетам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.

Летчик Су-25 по имени «Джимми» отметил, что ПАНы выразили удовлетворение, подчеркнув точность попадания всех снарядов в цели. После завершения атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

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Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/zabelin

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклоняющиеся от призыва в ВС Украины не имеют права на полноценную жизнь.
Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Мы — Украина».

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — цитирует канал слова Кима.

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#интервью
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#всу
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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства
15 января 2024, 04:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Четыре военнослужащих Воздушно-десантных войск получили сертификаты номиналом 500 тысяч рублей каждый в рамках церемонии, которую поддержали представители уральского бизнес-сообщества. Эти предприниматели выразили поддержку российским военным, участвующим в специальной военной операции.

Представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко подчеркнул, что эти десантники своим героизмом и самоотверженными действиями продемонстрировали превосходство российского вооружения над техникой иностранного производства.

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Российские танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
15 января 2024, 04:36

Фото: istockphoto/Longfin Media

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» из первой гвардейской танковой армии, действующей в составе «Западной» группировки войск, успешно уничтожил скрытый опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Цель была обнаружена и ликвидирована экипажем танка с закрытой огневой позицией, который выполнил задачу, уничтожив опорный пункт противника с использованием трех выстрелов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что данный экипаж успешно справился с множеством боевых задач, включая поражение живой силы противника, опорных пунктов, танков, МТЛБ и артиллерийских орудий. Командир танка с позывным «Татарин» отметил, что за последний месяц экипаж активно участвовал в успешных операциях.

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#сво
#всу
#вс рф
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ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
15 января 2024, 04:33

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Мариуполе нашли документы, свидетельствующие, что организация «Свидетели Иеговы»* причастна к финансированию ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — рассказали журналистам в ведомстве.

Там отметили, что место, где хранились документы, удалось выявить в ходе совместных мероприятий ФСБ, Росгвардии и органов военной контрразведки.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#фсб
#данные
#документы
#всу
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В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три ракеты ВСУ, сообщил губернатор Старовойт
15 января 2024, 01:58

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона над Фатежским районом сбиты три ракеты ВС Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал о работе ПВО над Курском и Курским районом.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#всу
#ракеты
#рф
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Губернатор Старовойт: Над Курском сработала система ПВО
15 января 2024, 01:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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