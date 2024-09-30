Две украинский ракеты сбили в Курской области

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Над Курской областью российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.Других подробностей он не сообщил.
Ранее были опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске. На видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом. Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.
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Элина Позднякова