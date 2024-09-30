Две украинский ракеты сбили в Курской области

ВСУ успели отправить в Угледар новые подкрепления, но они состоят преимущественно из недавно мобилизованных украинцев, которые активно сдаются в плен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, несмотря на сопротивление российские войска день ото дня улучшают позиции в городе.