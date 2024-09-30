Новая атака ВСУ на Курскую область, штурм ВС РФ Торецка и бои за Угледар: последние новости СВО

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Украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
Военнослужащие морской пехоты из группировки войск «Север» успешно отразили атаки на укрепленные позиции вооруженных сил Украины в районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации телеграм-канала «Рыбарь», противник продолжает свои попытки наступления в различных секторах региона.
«Наиболее сложная обстановка наблюдается в Глушковском районе. <…> Противник использует бронетехнику для атак в окрестностях Веселого, увеличивая контрольную зону к северу от Нового Пути. <…> Также зафиксировано продвижение украинских войск между Волфино и Веселым. Село Обуховка, по всей видимости, оказалось в серой зоне, а статус Краснооктябрьского вновь вызывает вопросы», — говорится в сообщении.
В Кореневском районе нет изменений в зонах контроля, продолжаются боевые действия. Под Ольговкой и Кремяным зафиксировали атаки ВСУ, а вблизи Любимовки идут встречные бои. Линия соприкосновения в Суджанском районе остается стабильной. Появились сообщения о наступлениях украинских войск в районе Плехово, но изменений в контролируемых зонах не зафиксировано, уточняют авторы портала.
Фото: Минобороны РФ
Харьковское направление
Бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Глубокого, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». По информации портала, несколько дней назад силы ВСУ овладели территорией Волчанского агрегатного завода. В настоящее время российская авиация наносит удары по постройке для ее зачистки от украинского гарнизона.
ВКС России начали применять тактику «объектового выжигания» на территории Украины, сообщает канал «Военная хроника».
«Сначала она использовалась локально, например, в Харьковской области. Когда «Северные» силы наступали на Волчанск, авиация могла сбрасывать от 10 до 20 бомб за один вылет на тыловые объекты украинской армии. У пилотов это неофициально называется «афганской бомбардировкой», — пишет портал.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано сжигание скоплений ВСУ в Харьковской области. Сообщается о том, что в результате анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.
Торецкое направление
На данный момент группировка «Отважных» продолжает атаковать Торецк, продвинувшись на 5 километров, что позволяет охватить Селидово. На Покровском направлении, к западу от Новогродовки и к югу от Мариновки, войска группировки «Центр» смогли продвинуться на участке шириной до 5 километров. В самом Торецке российские военные продолжают углубляться в городские районы, где ведутся бои за многоэтажные здания.
Кураховское направление
Российские вооруженные силы продолжают наступление на Цукурино с двух направлений, а также на север от Селидово, приближаясь к Новогродовке. Согласно информации телеграм-канала «Донбасский Партизан», российские подразделения постепенно двигаются на запад, создавая угрозу для ВСУ вдоль критически важных транспортных коридоров, соединяющих Покровск и Селидово.
Необходимо отметить, что с южного направления российские войска ведут сосредоточенные действия, нацеленные на захват дороги Селидово – Курахово, проходящей через Новодмитровку. Этот путь играет ключевую роль в снабжении украинских сил, защищающих позиции на юге фронта. Продвижение вдоль железнодорожных путей в сторону Вишневого также угрожает логистике украинской армии, создавая дополнительные сложные задачи для командования в обеспечении обороны Селидовской и Кураховской группировок.
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Бои за Угледар
Бои за освобождение Угледара в ДНР от украинских войск продолжаются в центральной части города, отметил в интервью РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские силы пытаются вывозить свои ударные подразделения из Угледара, который находится в окружении российских войск. Он добавил, что ротация противника в текущих условиях фактически невозможна. По его словам, для 72-й бригады ВСУ ситуация в Угледаре является критической.
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