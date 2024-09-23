Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа

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Более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — написал Смирнов.
Губернатор отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек, 118 из которых были в розыске. Отдельно сотрудники полиции по запросам родственников нашли 101 человека. Чаще всего это пожилые люди, которые вынужденно покинули дома и не успели взять документы. Они находятся в пунктах временного размещения.
Для поиска пропавших родственников в Курской области работает круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-250-56-29.
Ранее боевики ВСУ похитили из Курской области 128 мирных жителей и вывели за пределы России. Среди них есть дети. Власти продолжают искать насильно увезенных из России гражданских.
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Лия Мурадьян