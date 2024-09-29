Стал известен размер ущерба поврежденному дроном ВСУ дому в Курске

Фото: телеграм-канал Алексея Смирнова
Предварительный размер ущерба поврежденному дроном ВСУ дому в Курске оценили в 5 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. По его данным, фасад должны восстановить за 3-4 недели.
Глава региона отметил, что окончательный размер ущерба станет ясен после того, как специализированная организация вынесет свое заключение о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада.
Фото: телеграм-канал Алексея Смирнова
Губернатор добавил, что разбитую остановку также должны восстановить — 30 сентября сделают все необходимые замеры, а после приступят к ремонту.
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«По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3-4 недели», — написал Смирнов.
Фото: телеграм-канал Алексея Смирнова
Губернатор добавил, что разбитую остановку также должны восстановить — 30 сентября сделают все необходимые замеры, а после приступят к ремонту.
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Данил Пономарев