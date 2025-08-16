Две женщины пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Курской области
В субботу украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на одной из трасс Курской области. В результате инцидента пострадали две женщины, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Женщины получили комбинированные механо-термические травмы, осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие были оперативно доставлены в Курскую областную больницу для оказания медицинской помощи.
Глава региона выступил с обращением к жителям и призвал их воздержаться от поездок в районы, которые ежедневно подвергаются украинским атакам, чтобы избежать новых жертв и обеспечить безопасность граждан.
Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Власти региона усиливают меры безопасности на приграничных территориях и призывают население соблюдать осторожность.
