Две женщины пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Курской области

16 августа 2025, 12:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

В субботу украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на одной из трасс Курской области. В результате инцидента пострадали две женщины, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.