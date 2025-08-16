ВСУ понесли большие потери ради видео о взятии Новоконстантиновки

16 августа 2025, 10:30

ВСУ потеряли до 70% штурмовиков ради видео о взятии Новоконстантиновки

Фото: iStock/zabelin

Украинские войска предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери исключительно ради того, чтобы снять видео о взятии под контроль населённого пункта. Об этом сообщает РИА Новости.