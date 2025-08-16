ВСУ понесли большие потери ради видео о взятии Новоконстантиновки
Украинские войска предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери исключительно ради того, чтобы снять видео о взятии под контроль населённого пункта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ предприняли безрезультативные попытки нападения в районе Новоконстантиновки и Алексеевки. В ходе отражения их атаки российскими войсками было ликвидировано до 70% живой силы и штурмовых групп, две бронированные машины и БТР.
225-ый отдельный штурмовой полк получил задачу любой ценой взять населённый пункт под свой контроль и предоставить соответствующее видео для Генштаба ВСУ.
