Пункт дислокации иностранного легиона ВСУ уничтожили в Черниговской области
Российские войска уничтожили пункт дислокации наёмников Иностранного легиона ВСУ в Черниговской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Отмечается, что удар по базе был нанесён оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М».
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что в период с 00:00 до 03:30 субботы, 16 августа, силами ПВО было уничтожено порядка 30 украинских беспилотников над несколькими регионами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Позднее в этот день стало известно о вторжении нескольких дронов в воздушное пространство Белгородской области.
