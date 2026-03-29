На добропольском направлении в ДНР начались городские бои

О начале городских боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении в ДНР сообщил в Max глава региона Денис Пушилин.



По его словам, уже поступают данные о том, что столкновения ведутся непосредственно в черте населенного пункта. Белицкое находится примерно в десяти километрах к юго-востоку от Доброполья, которое считается одним из ключевых логистических узлов Вооруженных сил Украины.

«Бои за само Белицкое фактически начались», — отметил Пушилин в видеообращении.

Ранее боевики ВСУ ударили артиллерией по Энергодару.
Никита Кротов

