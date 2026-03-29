На добропольском направлении в ДНР начались городские бои

29 марта 2026, 22:37

Глава ДНР Пушилин: На добропольском направлении начались городские бои

О начале городских боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении в ДНР сообщил в Max глава региона Денис Пушилин.





По его словам, уже поступают данные о том, что столкновения ведутся непосредственно в черте населенного пункта. Белицкое находится примерно в десяти километрах к юго-востоку от Доброполья, которое считается одним из ключевых логистических узлов Вооруженных сил Украины.





«Бои за само Белицкое фактически начались», — отметил Пушилин в видеообращении.