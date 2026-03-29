В российской школе начался пожар после удара БПЛА ВСУ
В школе Таганрога начался пожар после удара БПЛА ВСУ
В Таганроге произошёл пожар в здании одной из школ после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
По их словам, перед инцидентом было слышно характерный звук двигателя, после чего в районе образовательного учреждения произошли вспышки и взрывы. Свидетели также отмечают, что со стороны школы поднимается дым и видно огонь.
Кроме того, жители города сообщают о серии взрывов. Согласно данным, в общей сложности слышалось более 20 хлопков в небе над городом.
На момент публикации официального подтверждения или комментариев от властей не поступало.
