В российской школе начался пожар после удара БПЛА ВСУ

В школе Таганрога начался пожар после удара БПЛА ВСУ
В Таганроге произошёл пожар в здании одной из школ после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.



По их словам, перед инцидентом было слышно характерный звук двигателя, после чего в районе образовательного учреждения произошли вспышки и взрывы. Свидетели также отмечают, что со стороны школы поднимается дым и видно огонь.

Кроме того, жители города сообщают о серии взрывов. Согласно данным, в общей сложности слышалось более 20 хлопков в небе над городом.

На момент публикации официального подтверждения или комментариев от властей не поступало.

Никита Кротов

