Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Как сообщили в Минтрансе России, в настоящее время движение автомобилей через мост осуществляется в обе стороны в штатном режиме.
После временной остановки автомобильного трафика движение транспорта по Крымскому мосту возобновили через 2 часа и 20 минут.
Известно, что 3 июня на связующем мосту дважды были введены ограничения. Однако серьёзных заторов они для автомобилистов не вызвали. На данный момент водители свободно передвигаются по мосту, проходя обязательные досмотровые процедуры.
Мост был временно закрыт из-за удара ВСУ по нему подводным аппаратом. Удар пришёлся на защитные сооружения, сделав диверсию украинских сил неудачной. В Минтрансе уточнили, что по состоянию на 18:00 поток машин, проходящих досмотр со стороны Керчи, составляет 250 машин. Это связано с началом туристического сезона.
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