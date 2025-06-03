«Кто побеждает, тот диктует условия»: в ГД оценили меморандум РФ
Слуцкий: кто побеждает, тот диктует условия
Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий оценил российский меморандум, в котором описаны условия для полного прекращения огня на Украине.
«Кто побеждает — диктует условия. На войне как на войне», — заявил Слуцкий в беседе с Life.ru.Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. В рамках встречи представители России передали переговорщикам от Украины меморандум, в котором четко описаны все условия для установления прочного мира. Киев передал свой меморандум за несколько дней до встречи.
Российский документ включает в себя три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. При этом первой опцией является полный вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.