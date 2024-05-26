Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС

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Сброс воды на ДнепроГЭС могут использовать в военных целях. Об этом изданию РБК сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.
По словам Болгова, открытые Украиной шлюзы могут затопить отдельные постройки и участки. Также доктор технических наук добавил, чтобы оценить риски, необходимо понимать цели сброса воды.
Болгов допустил, что одна из таких целей, возможно, – обводнение дельты для нанесения ущерба российской армии. Однако это может быть связано с обеспечением безопасности плотины.
Перед этим руководство Херсонской области предрекло последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС.
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Болгов допустил, что одна из таких целей, возможно, – обводнение дельты для нанесения ущерба российской армии. Однако это может быть связано с обеспечением безопасности плотины.
«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет», – сказал Болгов.Собеседник заметил, что Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, скорее всего, ничего не угрожает, поскольку площадки АЭС и все ее системы рассчитаны на очень высокую надежность.
Перед этим руководство Херсонской области предрекло последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС.
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Никита Кротов