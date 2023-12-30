Ребёнок погиб при обстреле ВСУ в Брянской области

В ходе массированной атаки Вооружённые силы РФ уничтожили склады с западными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, состоящими на вооружении ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по аэродромам, где базировались самолёты для их запуска.