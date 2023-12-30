Ребёнок погиб при обстреле ВСУ в Брянской области

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В Брянской области в результате украинского обстрела погиб ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что удары ВСУ были произведены по сёлам Кистер и Борщево в Погарском районе Брянской области.
В результате атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.
Богомаз выразил соболезнования семье погибшего, а также уточнил, что родственникам оказали необходимую помощь.
Также губернатор региона добавил, что украинскими военными было выпущено более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня.
В настоящее время на месте падения ракет работают оперативные и экстренные службы.
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В результате атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.
Также губернатор региона добавил, что украинскими военными было выпущено более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня.
В настоящее время на месте падения ракет работают оперативные и экстренные службы.
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Анастасия Чинкова