Двое мирных жителей ранены в результате удара дрона ВСУ по Белгородской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двое мирных жителей ранены в результате удара дрона ВСУ по Белгородской области. Инцидент случился в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



Оба пострадавших получили серьезные ранения, их уже доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

«У женщины минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног. У мужчины минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног», — уточнил Гладков.
Состояние пострадавшего мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое. В настоящее время ему проводят экстренную операцию.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Мария Моисеева

