17 октября 2025, 23:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двое мирных жителей ранены в результате удара дрона ВСУ по Белгородской области. Инцидент случился в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Оба пострадавших получили серьезные ранения, их уже доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.





«У женщины минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног. У мужчины минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног», — уточнил Гладков.