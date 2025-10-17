В российском регионе столкнулись два поезда

17 октября 2025, 23:19

В Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда, пострадавших нет

Фото: iStock/murengstockphoto

В Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. Это привело к сходу нескольких вагонов с рельсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление СК на транспорте.





Инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги. В результате столкновения перевернулись четыре порожних полувагона грузового состава.



В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины происшествия выясняются.



