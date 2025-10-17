В российском регионе столкнулись два поезда
В Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда, пострадавших нет
В Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. Это привело к сходу нескольких вагонов с рельсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление СК на транспорте.
Инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги. В результате столкновения перевернулись четыре порожних полувагона грузового состава.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины происшествия выясняются.
Железнодорожная инфраструктура не пострадала, экологического ущерба не допущено. Важнее всего, что никто из людей не пострадал.
Следственные органы начали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта.
