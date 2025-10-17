В Брянской области украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие
Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Лукин Погарского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом инциденте в своём Telegram-канале.
Богомаз написал, что вражеские дроны нанесли удар по объекту. Губернатор отметил, что это уже не первый случай, когда Вооружённые силы Украины атакуют мирные объекты в регионе. В результате атаки беспилотников значительные повреждения получил один грузовой автомобиль.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Они оценивают масштабы ущерба и выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о возможных пострадавших не поступало.
Ранее операторы БПЛА Новороссийских десантников ударили по ВСУ на Запорожском направлении.
