Двое мужчин пострадали после удара FPV-дрона по машине в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Мешковое Шебекинского округа. Машина получила повреждения, также двоих мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу.
У одного человека врачи диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, его состояние оценивают как тяжёлое. Второй пострадавший получил осколочные ранения лица. После оказания первой помощи обоих переведут в областную клиническую больницу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
