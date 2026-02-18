Двое мужчин пострадали после удара FPV-дрона по машине в Белгородской области

18 февраля 2026, 23:12

Гладков: Двое мужчин пострадали после удара FPV-дрона по авто в селе Мешковое

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.