Мединский пошутил, что на переговорах по Украине остановились на Крещении Руси
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский в шутку заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине завершились на Крещении Руси.
Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве проходили трехсторонние переговоры между российской, американской и украинской делегациями. По словам Мединского, встречи прошли «в рабочем порядке», пишет RT.
«Мы на Крещении Руси остановились», — ответил Мединский на шуточные комментарии про «уроки истории».
Ранее он сообщил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми. Новый раунд состоится уже в ближайшее время, добавил Мединский. Швейцария готова организовать очередную встречу на своей территории при необходимости.