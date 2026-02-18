Мединский пошутил, что на переговорах по Украине остановились на Крещении Руси

18 февраля 2026, 23:10

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский в шутку заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине завершились на Крещении Руси.





Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве проходили трехсторонние переговоры между российской, американской и украинской делегациями. По словам Мединского, встречи прошли «в рабочем порядке», пишет RT.





«Мы на Крещении Руси остановились», — ответил Мединский на шуточные комментарии про «уроки истории».