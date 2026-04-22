Двое погибших найдены под завалами на месте обрушившегося дома в Сызрани
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром беспилотники ВСУ ударили по Сызрани и повредили два многоквартирных дома.
Telegram-канал Baza сообщает, что под завалами обрушившегося подъезда нашли тела двух человек. На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники оперативных служб. Специалисты продолжают разбор обломков и проверяют состояние соседних конструкций.
По оценке аналитиков, Киев все чаще выбирает целью не только военные, но и гражданские объекты. Эксперты связывают такие атаки с попыткой нанести России болезненный урон вне линии фронта.
