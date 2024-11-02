ВСУ эвакуировали детей из Селидово под дулом автоматов

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Местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ.
«Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровск», — рассказал очевидец.
Вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.
Дети, оставшиеся в Селидово, обучались дистанционно. Образовательная организация имела все данные и контролировала местонахождение учеников. Если школьники не уезжали вместе с семьёй, то украинская полиция отслеживала это и вновь предлагала эвакуироваться. При отказе она увозила их силой, отмечает очевидец.
Ещё 29 октября Минобороны сообщило об освобождении Селидово в ДНР.
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