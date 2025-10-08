Двое взрослых и ребенок пострадали в результате обстрела Белгородской области

08 октября 2025, 00:44

Гладков рассказал о последствиях ракетного удара по Грайворонскому округу

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Ракетный удар нанесён по селу Мощёное в Грайворонском округе. В результате попадания снаряда по жилому дому пострадали три человека. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.