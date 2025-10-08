Двое взрослых и ребенок пострадали в результате обстрела Белгородской области
Ракетный удар нанесён по селу Мощёное в Грайворонском округе. В результате попадания снаряда по жилому дому пострадали три человека. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранения получили двое взрослых и маленький ребёнок. Их оперативно доставили в центральную районную больницу округа. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и множественные ушибы верхних конечностей и грудной клетки. Мужчина получил осколочные ранения лица. Четырёхлетняя девочка госпитализирована с баротравмой.
После оказания первой помощи ребёнка планируют перевести в детскую областную больницу, а взрослых — в городское медучреждение Белгорода.
В результате атаки произошло частичное обрушение жилого дома. Сейчас специалисты уточняют информацию о других последствиях удара. На месте работают экстренные службы, рассказал Гладков.
