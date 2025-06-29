Двое жителей Брянска пострадали от атаки БПЛА беспилотников на город
Украинская армия (ВСУ) атаковала Брянск с помощью беспилотников (БПЛА), ранены двое мирных жителей. Об этом заявил в своем Телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — отмечалось в сообщении.
Богомаз обратил внимание, что одной из пострадавших доктора оказали медицинскую помощь на месте случившегося, ехать в больницу не понадобилось. Вторую пострадавшую госпитализировали, врачи помогли ей там.
«Пострадавшим скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул губернатор Брянской области.
Богомаз проинформировал, что на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Еще повреждения получили несколько автомобилей. Когда спецслужбы закончат свою работу на месте, специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.