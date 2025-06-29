ВС РФ ликвидировали роту танковой бригады ВСУ в Сумской области
Бойцы подразделений российской группировки войск «Север» ликвидировали весь личный состав роты танковой бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что подтвердились сведения о прикомандовании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-му отдельному штурмовому полку, в составе которого весь её личный состав был уничтожен военнослужащими ВС РФ в районе населённого пункта Яблоновка.
Агентство отмечает, что на сумском направлении выявлены действия украинской армии по доукомплектации штурмовых подразделений бойцами из танковых и механизированных бригад. ВСУ предприняли контратаки в районе населённых пунктов Алексеевка, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. Все они были безуспешными и привели к значительным потерям со стороны Украины.
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