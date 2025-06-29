Силы ПВО России отразили атаку трех беспилотников ВСУ ночью 29 июня
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили над регионами три беспилотника ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
По оперативным данным, силы ПВО нейтрализовали по одному украинскому БПЛА над территориями Республики Крым, Курской и Ростовской областей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Целью спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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