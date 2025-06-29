Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей

РИА Новости: операторы FPV-дронов ВСУ выслеживают раненых и врачей ВС РФ
Фото: iStock/sergeyryzhov

Врачи отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и медицинский персонал ВС РФ и наносят по ним удары. Об этом пишет РИА Новости.



Хирургическая медсестра военного госпиталя с позывным «Клаус» поделилась, что случаи ударов ВСУ по эвакуационным командам действительно происходят. Украинские войска стреляют по врачам, доставляющим раненых бойцов с передовой, поэтому те, в свою очередь, тоже становятся пациентами.

Медики утверждают, что случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым нередки.

Анастасия Чинкова

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