Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей
РИА Новости: операторы FPV-дронов ВСУ выслеживают раненых и врачей ВС РФ
Врачи отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и медицинский персонал ВС РФ и наносят по ним удары. Об этом пишет РИА Новости.
Хирургическая медсестра военного госпиталя с позывным «Клаус» поделилась, что случаи ударов ВСУ по эвакуационным командам действительно происходят. Украинские войска стреляют по врачам, доставляющим раненых бойцов с передовой, поэтому те, в свою очередь, тоже становятся пациентами.
Медики утверждают, что случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым нередки.
Читайте также: