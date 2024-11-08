Двоих военнослужащих осудили на пожизненное лишение свободы в ДНР

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Военнослужащие Антон Сопов и Станислав Рау получили высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Уточняется, что приговор огласил Южный окружной военный суд.
«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — цитируют собеседника журналисты.Рассматривалось уголовное дело об убийстве семьи в Волновахе, Донецкой народной республики. Были убиты девять человек. Позже были задержаны подозреваемые военнослужащие с Дальнего Востока.
Им инкриминировали статьи о незаконном проникновении в жилище, убийстве двух и более лиц, включая малолетних. Уточнялось, что речь шла о бытовом конфликте, который послужил мотивом преступления.
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Никита Кротов