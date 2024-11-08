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Двоих военнослужащих осудили на пожизненное лишение свободы в ДНР

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Военнослужащие Антон Сопов и Станислав Рау получили высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Уточняется, что приговор огласил Южный окружной военный суд.
«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — цитируют собеседника журналисты.
Рассматривалось уголовное дело об убийстве семьи в Волновахе, Донецкой народной республики. Были убиты девять человек. Позже были задержаны подозреваемые военнослужащие с Дальнего Востока.



Им инкриминировали статьи о незаконном проникновении в жилище, убийстве двух и более лиц, включая малолетних. Уточнялось, что речь шла о бытовом конфликте, который послужил мотивом преступления.

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Стало известно, как меняются настроения в Европе в связи с победой Трампа
Орбан: в Европе растет число сторонников мира на Украине
08 ноября 2024, 15:12

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Некоторые лидеры европейских стран стали задумываться о мирном урегулировании конфликта на Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — отметил Орбан.

По его словам, победа Трампа на выборах президента в США создает новую ситуацию. При этом Европа не сможет полностью финансировать конфликт самостоятельно.

Орбан также напомнил, что Венгрия всегда придерживалась позиции мирного урегулирования конфликта и выступала против отправки вооружения на нужды ВСУ. С приходом к власти в США Трампа настало время адаптироваться и перестроиться с войны на мир, заключил венгерский премьер.

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Рогов: ВС РФ наступают с нескольких направлений к трассе Запорожье-Курахово
08 ноября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье-Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта», — прокомментировал собеседник журналистам.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на каналы коммуникации украинских бригад, информировал, что боевики ВСУ ждут схлопывания северного фланга у Курахово.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

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Стало известно, кто виновен в массовом уничтожении украинцев
Экс-разведчик Риттер: США ответственны за уничтожение украинских граждан
08 ноября 2024, 14:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

США лично несут ответственность за уничтожение украинцев, так как вина за это лежит на стороне Вашингтона. Так считает экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Это мы направили их (украинцев – ред.) на этот путь», — заявил Риттер в социальной сети X.

Так бывший морпех США раскритиковал заявление Эндрю Вайсмана, который работал у бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера главным обвинителем. Он говорил, что большие потери ВСУ связаны с сокращением помощи со стороны западных стран.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что простые украинцы желают мира, и это желание выросло в разы. Он также отметил ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу Украины. Прозоров подчеркнул приближающийся зимний период, неудачи на поле боя и тот факт, что к поддержке Киева охладели западные союзники.

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Российские военные уничтожили 12 украинских бригад в Курской области
08 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/Evgeny555

Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты.

Помимо этого, было нанесено поражение 1-й бригаде специального назначения, 112-й, 129-й и 17-й бригадам.

Сообщается, что произошло это в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы семи бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что США лично несут ответственность за уничтожение украинцев, так как вина за это лежит на стороне Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#удар
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Обстановка в Курской области: последние данные
ВС РФ освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области
08 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освободила от присутствия боевиков ВСУ Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, накануне российские силы спровоцировали противника на контрнаступление, выманив остатки живой силы после чего накрыли боевиков плотным огнём. За последние двое суток украинская сторона потеряла не менее 140 человек живой силы и 30 единиц техники.

Также сообщается, что ВСУ пытаются удержать опорные пункты с помощью вновь прибывших подразделений, в том числе и элитных, которых используют в качестве пехоты.

В свою очередь ВС РФ продолжают освобождать российскую территорию от сил противника. За последние два дня бойцы 106-й и 155-й бригад ВС РФ продвинулись в сторону Дарьино, Зелёного Шляха и Малой Локни.

По данным военблогеров, российские силы уже полностью зачистили Глушковский район от ВСУ. На сегодняшний день устанавливается линия обороны в районе села Весёлое. Там устанавливаются «зубы дракона» и выкапываются противотанковые рвы.

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#вс рф
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ФСБ: участник террористического формирования Украины задержан в Татарстане
08 ноября 2024, 14:13

Фото: istockphoto/Aleks_G

Российские силовики взяли подозреваемого в участии в террористическом формировании Украины в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, задержанным оказался 35-летний житель Набережных Челнов.
Мужчина подозревается в сборе и передаче данных о расположении объектов российской оборонной промышленности. По информации силовиков, фигурант организовал схрон, где были компоненты зажигательного устройства.

В ведомстве добавили, что в ноябре прошлого года задержанный контактировал с террористической организацией Украины через мессенджер Telegram, чтобы содействовать в совершении диверсий на территории Татарстана.

Фигурант признал свою вину, раскаявшись и дав признательные показания. Ведется уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

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#уголовное дело
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Военкоры сообщили, чего ждут ВСУ у Курахово
«ВХ»: боевики ВСУ ждут схлопывания северного фланга у Курахово
08 ноября 2024, 13:18

Фото: istockphoto/undefined undefined

Боевики ВСУ ждут, когда произойдет схлопывание северного фланга за Кураховским водохранилищем в Донбассе, информирует Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ), сославшись на каналы коммуникации бригад Украины.
«Через каналы коммуникации ряда украинских бригад под Курахово стало известно, что в ближайшую неделю-две ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем», — сказано в публикации.

Отмечено, что украинские военнослужащие могут ожидать, когда произойдет прорыв на линии Берестки — Сонцовка.

По информации «ВХ», если российская армия сможет выровнять фронтовую линию на указанном участке, то положение боевиков ВСУ ухудшится.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб российский генерал.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
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Российский генерал погиб в зоне СВО
ИА «Новороссия: российский генерал Павел Клименко погиб в зоне СВО
08 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/aapsky

Российский генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировало «ИА «Новороссия», ссылаясь на сообщество «Донбасс — сердце России».
Уточняется, что высший офицер был командиром 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот», которая раньше была в составе Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) им. Александра Захарченко (первый глава республики).

Клименко является героем ДНР, имеет медаль «За отвагу», орден Александра Невского и два ордена Мужества. Указ президента России Владимира Путина, присваивающий Клименко звание генерал-майора, опубликовал Кремль. При каких обстоятельствах погиб Клименко, не сообщается.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#конфликт
#новости
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Бойцы ВС РФ спасли бабушку с собакой в освобожденном селе Харьковской области
08 ноября 2024, 12:54

Фото: iStock/zabelin

Российские бойцы спасли бабушку с собакой в освобождённом селе Першотравневое в Харьковской области. Женщина долгое время пряталась от боевиков ВСУ. Подробности приводит Shot.
По данным издания, украинские боевики силой эвакуировали жителей села на украинскую территорию. ВСУ занимали дома мирных граждан и пытались удержать оборону села. Однако в результате тяжелых боев ВС РФ освободил Першотравневое.

Во время осмотра местности российские бойцы обнаружили в одном из домов 80-летнюю бабушку, которая не собиралась покидать свой дом по приказу ВСУ. Все время, пока шли бои, пожилая женщина пряталась вместе со своей собакой и смогла выжить в сложнейших условиях.

В настоящее время пожилая женщина находится в безопасности.

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