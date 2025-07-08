Двойник Владимира Зеленского вызвал ажиотаж в сети – фото

08 июля 2025, 16:53

В соцсетях обрёл популярность похожий на Зеленского блогер из Италии Писакане

Владимир Зеленский

Блогер из Италии Луиджи Писакане стал популярен в соцсетях за счёт своего внешнего сходства с Владимиром Зеленским. Шуточное видео, в котором украинка якобы перепутала его с политиком, вызвало ажиотаж и собрало более двух миллионов просмотров в Instagram*.





На кадрах Писакане протирает столик в уличном кафе, как в какой-то момент к нему походит незнакомая девушка и называет Зеленским. После на украинском языке она призывает его вернуться на Украину. Блогер сопротивляется попыткам увезти его, уверяя, что является итальянцем.



Луиджи Писакане (фото: Instagram* @gigi_pescheria)

Под видео очень много комментариев от русскоязычных пользователей, который шутят, что Зеленский якобы переехал в Италию и нашёл себе работу в сфере услуг.





«Он похож на Зеленского больше, чем сам Зеленский», «Когда выборы уже?», «Зеленский, иди на работу, народ ждёт», – пишут русские пользователи под другими постами блогера.