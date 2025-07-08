Двойник Владимира Зеленского вызвал ажиотаж в сети – фото
Блогер из Италии Луиджи Писакане стал популярен в соцсетях за счёт своего внешнего сходства с Владимиром Зеленским. Шуточное видео, в котором украинка якобы перепутала его с политиком, вызвало ажиотаж и собрало более двух миллионов просмотров в Instagram*.
На кадрах Писакане протирает столик в уличном кафе, как в какой-то момент к нему походит незнакомая девушка и называет Зеленским. После на украинском языке она призывает его вернуться на Украину. Блогер сопротивляется попыткам увезти его, уверяя, что является итальянцем.
Под видео очень много комментариев от русскоязычных пользователей, который шутят, что Зеленский якобы переехал в Италию и нашёл себе работу в сфере услуг.
«Он похож на Зеленского больше, чем сам Зеленский», «Когда выборы уже?», «Зеленский, иди на работу, народ ждёт», – пишут русские пользователи под другими постами блогера.