МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатурных плакатов с Зеленским-клоуном

04 июля 2025, 12:01

Владимир Зеленский

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хайзера после распространения в европейской стране карикатурных роликов и плакатов, на которых Владимира Зеленского называют клоуном, вовлекающим государства Евросоюза в конфликт. Об этом сообщается в официальном блоге ведомства в соцсетях.