МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатурных плакатов с Зеленским-клоуном

Владимир Зеленский

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хайзера после распространения в европейской стране карикатурных роликов и плакатов, на которых Владимира Зеленского называют клоуном, вовлекающим государства Евросоюза в конфликт. Об этом сообщается в официальном блоге ведомства в соцсетях.



В публикации сказано, что причиной вызова посла стали очередные недружественные заявления с венгерской стороны.

Украинские дипломаты также обвинили властей Венгрии в попытке втянуть Киев во внутриполитические конфликты.

При этом МИД упрекнул Будапешт за использование «несуразных приёмов» для создания образа врага из Украины.

Анастасия Чинкова

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