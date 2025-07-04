МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатурных плакатов с Зеленским-клоуном
МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хайзера после распространения в европейской стране карикатурных роликов и плакатов, на которых Владимира Зеленского называют клоуном, вовлекающим государства Евросоюза в конфликт. Об этом сообщается в официальном блоге ведомства в соцсетях.
В публикации сказано, что причиной вызова посла стали очередные недружественные заявления с венгерской стороны.
Украинские дипломаты также обвинили властей Венгрии в попытке втянуть Киев во внутриполитические конфликты.
При этом МИД упрекнул Будапешт за использование «несуразных приёмов» для создания образа врага из Украины.
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