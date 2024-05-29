Двух боевиков «карательного полка» ВСУ ликвидировали в Харьковской области

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Российские войска ликвидировали двоих боевиков из 8-го полка ССО ВСУ Константина Михальчука и Дениса Бея в Харьковской области. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что бойцов этого полка тренировали инструкторы из США и Германии. Это один из самых подготовленных полков украинской армии. Его даже прозвали «карательным полком спецназначения». Военные этого подразделения участвуют в боевых действиях с 2014 года.
По словам Поддубного, боевики 8-го полка ССО совершили большое количество терактов в республиках Донбасса. Так, имеется информация, что именно они убили комбата добровольческого батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и комбата добровольческого батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).
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*признан террористической организацией, запрещённой на территории России
Анастасия Чинкова