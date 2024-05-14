ВС РФ ликвидировали командира президентской роты ВСУ

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Российские военные ликвидировали в зоне СВО командира роты оперативного назначения при президенте Украины Василия Полагнюка. Об этом военкор Руслан Татаринов написал в Telegram-канале «Шепот Фронта».
Отмечается, что командир ВСУ получил смертельные ранения 7 мая в Серебрянском лесу, в районе Кременной.
Ранее Минобороны России сообщало, что бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков нацистских формирований «Братство»* и «Кракен»*. Отмечалось, что боец «Кракена»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»* участвовал в нападении на Белгородскую область.
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Анастасия Чинкова