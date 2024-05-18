ВКС РФ ликвидировали одного из лучших украинских лётчиков

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Российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка. Об этом в своём Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Отмечается, что подполковник Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.
По словам Поддубного, истребитель Су-27, пилотируемый Василюком, был сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.
Ранее Telegram-канале «Военный осведомитель» сообщал, что спецподразделение «Тимур» ГУР Украины отступило в результате боёв на северо-западе Волчанска.
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По словам Поддубного, истребитель Су-27, пилотируемый Василюком, был сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.
Ранее Telegram-канале «Военный осведомитель» сообщал, что спецподразделение «Тимур» ГУР Украины отступило в результате боёв на северо-западе Волчанска.
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Анастасия Чинкова