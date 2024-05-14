ВС РФ ликвидировали в зоне СВО сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»*

Фото: iStock/razihusin
Российские бойцы ликвидировали командира минометной батареи батальона «Азов»* Андрея Плитуса в ДНР. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов.
«Ликвидирован командир минометной батареи полка "Азов"* Андрей Плитус. Этот персонаж был обменен 06.05.2023 года на бойцов Армии РФ. В марте 2022 года сдался на заводе "Азовсталь" в Мариуполе», — написал Татаринов в своём Telegram-канале.
По словам военкора, Плитус тогда подписал документы о том, что больше не будет принимать участие в боевых действиях против ВС РФ. Однако вернулся в зону проведения российской спецоперации и 6 мая 2024 года был ликвидирован в Серебрянском лесу у села Диброва в Краматорском районе Донецкой области.
Читайте также:
ВС РФ ликвидировали командира президентской роты ВСУ
ВС РФ ликвидировали «именитую троицу» ВСУ
В Одессе ликвидировали майора ВСУ
* внесен в список террористических организаций и запрещен в России
Элина Позднякова