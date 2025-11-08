Двух человек госпитализировали после атаки БПЛА ВСУ на Саратов

08 ноября 2025, 11:33

При атаке БПЛА ВСУ на Саратов пострадали 2 человека, повредило дом и машины

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Два человека получили травмы в результате атаки беспилотников в Саратове. Повредило один многоквартирный дом и несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.