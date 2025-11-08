Двух человек госпитализировали после атаки БПЛА ВСУ на Саратов
Два человека получили травмы в результате атаки беспилотников в Саратове. Повредило один многоквартирный дом и несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, в одной из секций дома выбило окна в ряде квартир. Районная администрация уже проводит обход с экспертами для оценки ущерба и решения вопросов по замене повреждённых конструкций. Средства на восстановление выделят из регионального бюджета.
Двум пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в стационаре, их состояние квалифицируется как средней степени тяжести. Владельцам повреждённых припаркованных машин окажут материальную помощь. Городским властям поручили организовать работу штаба, куда жители смогут обращаться по всем вопросам.
Угрозу атаки беспилотников в Саратовской области объявили в 03:21 мск и сняли в 08:12 мск. Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионом сбили три дрона самолетного типа.
