Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ ночью 8 ноября
Ночью 8 ноября системы ПВО России уничтожили 79 украинских БПЛА над 10 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область, в небе над которой перехватили 36 беспилотников. Десять дронов сбили над Брянской областью, девять — над Курской, восемь — Волгоградской, по пять — над Белгородской областью и Крымом, три — над Саратовской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что из-за атаки ВСУ на регион пострадал один человек.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
