Военэксперт Дандыкин назвал агонией бегство ВСУ в гражданской одежде

10 ноября 2025, 13:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытаются покинуть Красноармейск (Покровск), переодеваясь в гражданскую одежду.





В беседе с NEWS.ru он добавил, что солдаты оставляют технику и военное обмундирование. По его словам, в регионе почти не осталось мирных жителей. Эксперт подчеркнул, что даже в гражданской одежде украинских боевиков легко распознать.





«Их можно отличить по рукам, если они на курок нажимают», — высказался специалист.