Военэксперт Дандыкин назвал агонией бегство ВСУ в гражданской одежде
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытаются покинуть Красноармейск (Покровск), переодеваясь в гражданскую одежду.
В беседе с NEWS.ru он добавил, что солдаты оставляют технику и военное обмундирование. По его словам, в регионе почти не осталось мирных жителей. Эксперт подчеркнул, что даже в гражданской одежде украинских боевиков легко распознать.
«Их можно отличить по рукам, если они на курок нажимают», — высказался специалист.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.