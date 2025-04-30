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Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против колумбийца Пабло Пуэнтеса Боорхэса и датчанки Аннабель Кристин Уль Йоргенсен, обвиняемых в участии в вооруженном конфликте на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие наемника в конфликте и контрабанду оружия.
Боорхэс был задержан 9 января 2025 года, в то время как Йоргенсен скрылась на Украине и объявлена в международный розыск. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Боорхэс был задержан 9 января 2025 года, в то время как Йоргенсен скрылась на Украине и объявлена в международный розыск. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова