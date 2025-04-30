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«Гитлер XXI века»: в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде

Депутат Ивлев в ответ на угрозы Зеленского отметил, что фашизм везде одинаков
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, подчеркнул, что «фашизм везде одинаков».
Ранее в этот день сообщалось, что украинский политик угрожает ударом ВСУ по параду Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

«Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади», – отметил Ивлев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Зеленский является Гитлером XXI века. Между политиками, по его словам, нет ни единого отличия.

Ивлев также отметил, что в этом году парад – больше, чем традиция и дань памяти. Этот парад призван показать всему миру, что Россия всё так же сильна, уверена в себе и стремительно идёт к победе.

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В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией в дни 80-летия Победы
Ермак: призывы к перемирию на Украине выгодны России
30 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/opolja

Призывы к перемирию на Украине без гарантий для Киева выгодны России. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что призывы к прекращению огня «играют исключительно в пользу Кремля». По его мнению, любое перемирие без гарантий только откроет двери для новой агрессии. А ослабление санкций, различные уступки и переговоры на условиях России Ермак назвал «ловушкой».

Также украинский политик заявил, что российская сторона якобы намерена использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкционных ограничений и возобновления конфликта в любой момент.

Ранее Владимир Зеленский призвал к незамедлительному и полному перемирию не менее чем на 30 дней. Так он отреагировал на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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«Я русский — и этим всё сказано»: что Петр Налич думает про СВО и патриотизм и как сложилась жизнь певца после Евроведения
30 апреля 2025, 12:55

Петр Налич (Фото: выступление на конкурсе «Евровидение»)

Пётр Налич получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2010 году, где вместе со своей группой представил Россию с композицией «Lost and Forgotten». Подробнее о его жизни в материале «Радио 1».

Творчество и новые проекты


Налич активно занимается музыкой: сочиняет песни, пишет саундтреки для театральных постановок, кино и анимации. В 2023 году он представил публике три новые композиции — «Яджнавалки», «Подкладка» и «Всех или многих». Кроме того, он продолжает выступать на концертах в составе своего коллектива.

Осенью 2023 года Пётр выступил композитором фильма «Блондинка», а также написал музыку к спектаклю «Сашашишин», премьера которого прошла в театре «Современник».

Почему остался в России


После начала спецоперации Налич, по его словам, испытывал «обычные страхи», но уезжать из страны не планировал. Он подчёркивает, что Россия — его родина, здесь живут его родные, учатся дети и находится большая часть аудитории.
Хотя раньше певец успешно гастролировал в Украине, от российской публики он отказываться не готов. Он считает, что культура в стране должна развиваться, несмотря на внешние вызовы. При этом артист признаёт: переезд за границу требует больших ресурсов, которых у него нет.

«Для кого-то это естественно — переехать. А для меня — нет», — пояснил он.

Сейчас Налич выступает исключительно в России. Хотя предложения о концертах в Израиле и Грузии поступали, перевезти всю команду оказалось слишком сложной задачей.

О взглядах на патриотизм


Музыкант подчёркивает, что не сочиняет патриотических песен, потому что не разделяет «квасной патриотизм», где всё русское автоматически считается лучшим. Он с любовью относится к русской культуре, но считает важным критически оценивать происходящее в стране.

«Я как человек, который любит свою страну, считаю, что надо видеть и достоинства, и недостатки в своей стране обязательно. И проводить работу над ошибками, а не кричать, что я русский и это хорошо», — считает Налич.

Артист надеется, что со временем общество вновь сосредоточится на искусстве и культуре, отодвинув политику на второй план.

Петр (Фото: Интервью каналу 78)

Семья и личная жизнь


У Петра Налича трое детей. Его старший сын Александр родился в первом браке с Екатериной Бахиревой — вместе они учились в МАрхИ. Сейчас музыкант женат на Наталье Штырхуновой, о которой рассказал ещё перед поездкой на «Евровидение».
Семья живёт в Москве. Певец утверждает, что старается участвовать в воспитании детей и не перекладывать всё на плечи жены. Он сохраняет тёплые отношения с бывшей супругой и старшим сыном.

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Суд в Латвии приговорил к 6 годам тюрьмы своего гражданина, воевавшего на стороне ВС РФ
Гражданина Латвии осудили на 6 лет за участие в СВО на стороне России
30 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Суд в Латвии приговорил к тюремному сроку гражданина страны, воевавшего на стороне ВС РФ. Мужчина осужден на шесть лет.

По данным латвийской прокуратуры, осужденный с 2023 года находился на территории ДНР. В прошлом году он вернулся на родину, перейдя границу незаконно. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным.

Латвиец был задержан в октябре 2024 года. Сначала в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позднее мужчине вменили нарушение закона запрета на службу в рядах Российской армии.

Сообщается, что мужчина с 2023 года находился под контрактом с российской армией. Позже его отправили в Донецкую область. Согласно уголовному делу, мужчина строил оборонительные укрепления, выполнял караульные функции, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.

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#уголовное страны
#днр
#вс рф
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Российские войска освободили Новое в ДНР
30 апреля 2025, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что в зоне действия Западной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли 220 боевиков в районах шести населённых пунктов Харьковской области и одного города в ДНР.

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#контроль
#днр
#сво
#всу
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#вс рф
#минобороны рф
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Освобождение села Дорошовка под Купянском, теснение ВСУ на угледарском направлении: последние новости СВО на 30 апреля
30 апреля 2025, 09:59

Фото: iStock/bong hyunjung

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ после освобождения территории Курской области продолжают укреплять позиции и создавать буферную зону в приграничной Сумской области Украины.

Российские военные продолжают операцию по зачистке лесных массивов в районе Горнали. В то же время они ведут бои с украинскими военными, которые закрепились в лесополосах к югу от Олешни. Противник перебрасывает на этот участок дополнительные силы, несёт потери, но продолжает оказывать сопротивление.

В Сумской области продолжаются боевые действия в окрестностях Беловодья, Журавки, Басовки и Локни. Поступает информация о значительном продвижении ВС РФ в районе Журавки, а также о том, что российские подразделения вошли и закрепились в северной части Беловодья.

Белгородская область


За минувшие сутки одна из групп противника предприняла попытку проникнуть в район Демидовки, минуя Миропольское через лесные массивы. Однако их попытка была пресечена огнём артиллерии и БПЛА на территории Украины.

Подразделения ВСУ, дислоцированные в Миропольском, не совершали никаких попыток продвижения в сторону государственной границы. Места нахождения нахождения украинских военных постоянно контролируются ВС РФ: за сутки были обнаружены и ликвидированы три группы противника в результате комплексного огневого воздействия.

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ

Покровское направление


В районе Удачного наблюдается продвижение штурмовых групп РФ к югу от населённого пункта. В то же время идут ожесточённые бои за контроль над железнодорожной станцией.

С позиций, расположенных в Зверево, украинские войска предприняли попытку контратаки, направив свои силы в сторону Волково. Однако их действия не принесли результата. В районах Песчаного и Шевченко боевые действия сосредоточены в промышленных зонах, где силы противоборствующих сторон ведут ожесточённые бои.

Купянское направление


Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Дорошовка на Купянском направлении. Этот населённый пункт расположен в двух километрах от Западного, и его захват даёт возможность для дальнейшего продвижения.

До трассы, соединяющей Купянск и Великий Бурлук, осталось менее трёх километров. Контроль над этой дорогой может позволить ВС РФ частично окружить обширную территорию, включая населённые пункты Кондрашовка и Тищенковка, где уже несколько недель продолжаются боевые действия.

Также сообщается об успехах российских военных в Степовой Новоселовке, которая находится в 15 км к востоку от Купянска. Это свидетельствует о том, что территория к северу от Купянска постепенно расширяется, что может стать отправной точкой для новых наступательных операций.

Угледарское направление


На данном участке фронта ВС РФ оттеснили украинские силы из нескольких опорных пунктов к югу от села Богатырь. По данным с линии фронта, российские силы приступили к широкомасштабному наступлению на населённый пункт с южных и восточных направлений.

Враг активно сопротивляется, отвечая на атаки выдвижением бронетехники и используя большое количество беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в этом районе. В результате был поврежден мост через реку Волчья в окрестностях населённых пунктов Зелёный Кут и Новоукраинка. Это вызвало серьёзные проблемы с обеспечением украинского гарнизона в Богатыре, что может повлиять на ход боевых действий.

Северское направление


На участке, расположенном в районе города Северска, продолжаются ожесточённые столкновения между противниками на восточной окраине населённого пункта Григоровка и в окрестностях населённого пункта Верхнекаменское.

Несмотря на то, что столкновения происходят с высокой интенсивностью, линия фронта на этом участке остаётся неизменной в течение длительного времени.

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