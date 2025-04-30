Владимир Зеленский
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, подчеркнул, что «фашизм везде одинаков».
Ранее в этот день сообщалось, что украинский политик угрожает ударом ВСУ по параду Победы на Красной площади в Москве 9 мая.
Ивлев также отметил, что в этом году парад – больше, чем традиция и дань памяти. Этот парад призван показать всему миру, что Россия всё так же сильна, уверена в себе и стремительно идёт к победе.
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«Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади», – отметил Ивлев в беседе с РИА Новости.Парламентарий добавил, что Зеленский является Гитлером XXI века. Между политиками, по его словам, нет ни единого отличия.
Ивлев также отметил, что в этом году парад – больше, чем традиция и дань памяти. Этот парад призван показать всему миру, что Россия всё так же сильна, уверена в себе и стремительно идёт к победе.
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Анастасия Чинкова