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Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области

Анонсирован документальный фильм про операцию «Поток» в Курской области
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

RT сообщил о скорой премьере документального фильма про военную операцию «Поток» в Курской области. В ленте будет подробно представлены действия российских военных, которые прошли более 15 км сквозь оборону противника.

В кинокартине будут эксклюзивные кадры прорыва линии обороны. Зрители увидят, как российских солдат встречали местные жители, которые на протяжении семи месяцев находились в ожидании освобождения. ​

«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сказал автор фильма Влад Андрица RT.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе боевых действий как минимум 75 тысяч военных ВСУ погибли.

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Участник СВО отметил обучаемость бойцов КНДР
Участник СВО Андрей Шин отметил боевой дух солдат спецназа КНДР
30 апреля 2025, 14:04

Фото: istockphoto/znm

Подполковник полиции в отставке, участник СВО Андрей Шин высказался о солдатах спецназа КНДР, которые принимали участие в разгроме ВСУ в Курской области. Как было отмечено, северокорейские солдаты приобрели боевой опыт.
Шин заявил, что военные КНДР очень быстро обучаются.

«Мы можем представить, какой боевой дух у корейцев, которые принимали участие в операции в Курской области. Ну и потом уже корейские солдаты привлекались непосредственно к штурмовым операциям. Поэтому сейчас они уже имеют боевой опыт, а корейцы быстро учатся, тем более та часть, которая была из сил специальных операций», — рассказал Шин RT.
Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что бойцы КНДР могут быть задействовать в зоне СВО. Также поступило предложение пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая.

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#солдаты
#сво
#кндр
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«Гитлер XXI века»: в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде
Депутат Ивлев в ответ на угрозы Зеленского отметил, что фашизм везде одинаков
30 апреля 2025, 13:46

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, подчеркнул, что «фашизм везде одинаков».
Ранее в этот день сообщалось, что украинский политик угрожает ударом ВСУ по параду Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

«Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади», – отметил Ивлев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Зеленский является Гитлером XXI века. Между политиками, по его словам, нет ни единого отличия.

Ивлев также отметил, что в этом году парад – больше, чем традиция и дань памяти. Этот парад призван показать всему миру, что Россия всё так же сильна, уверена в себе и стремительно идёт к победе.

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#владимир зеленский
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#конфликт
#9 мая
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В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией в дни 80-летия Победы
Ермак: призывы к перемирию на Украине выгодны России
30 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/opolja

Призывы к перемирию на Украине без гарантий для Киева выгодны России. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что призывы к прекращению огня «играют исключительно в пользу Кремля». По его мнению, любое перемирие без гарантий только откроет двери для новой агрессии. А ослабление санкций, различные уступки и переговоры на условиях России Ермак назвал «ловушкой».

Также украинский политик заявил, что российская сторона якобы намерена использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкционных ограничений и возобновления конфликта в любой момент.

Ранее Владимир Зеленский призвал к незамедлительному и полному перемирию не менее чем на 30 дней. Так он отреагировал на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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#переговоры
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«Я русский — и этим всё сказано»: что Петр Налич думает про СВО и патриотизм и как сложилась жизнь певца после Евроведения
30 апреля 2025, 12:55

Петр Налич (Фото: выступление на конкурсе «Евровидение»)

Пётр Налич получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2010 году, где вместе со своей группой представил Россию с композицией «Lost and Forgotten». Подробнее о его жизни в материале «Радио 1».

Творчество и новые проекты


Налич активно занимается музыкой: сочиняет песни, пишет саундтреки для театральных постановок, кино и анимации. В 2023 году он представил публике три новые композиции — «Яджнавалки», «Подкладка» и «Всех или многих». Кроме того, он продолжает выступать на концертах в составе своего коллектива.

Осенью 2023 года Пётр выступил композитором фильма «Блондинка», а также написал музыку к спектаклю «Сашашишин», премьера которого прошла в театре «Современник».

Почему остался в России


После начала спецоперации Налич, по его словам, испытывал «обычные страхи», но уезжать из страны не планировал. Он подчёркивает, что Россия — его родина, здесь живут его родные, учатся дети и находится большая часть аудитории.
Хотя раньше певец успешно гастролировал в Украине, от российской публики он отказываться не готов. Он считает, что культура в стране должна развиваться, несмотря на внешние вызовы. При этом артист признаёт: переезд за границу требует больших ресурсов, которых у него нет.

«Для кого-то это естественно — переехать. А для меня — нет», — пояснил он.

Сейчас Налич выступает исключительно в России. Хотя предложения о концертах в Израиле и Грузии поступали, перевезти всю команду оказалось слишком сложной задачей.

О взглядах на патриотизм


Музыкант подчёркивает, что не сочиняет патриотических песен, потому что не разделяет «квасной патриотизм», где всё русское автоматически считается лучшим. Он с любовью относится к русской культуре, но считает важным критически оценивать происходящее в стране.

«Я как человек, который любит свою страну, считаю, что надо видеть и достоинства, и недостатки в своей стране обязательно. И проводить работу над ошибками, а не кричать, что я русский и это хорошо», — считает Налич.

Артист надеется, что со временем общество вновь сосредоточится на искусстве и культуре, отодвинув политику на второй план.

Петр (Фото: Интервью каналу 78)

Семья и личная жизнь


У Петра Налича трое детей. Его старший сын Александр родился в первом браке с Екатериной Бахиревой — вместе они учились в МАрхИ. Сейчас музыкант женат на Наталье Штырхуновой, о которой рассказал ещё перед поездкой на «Евровидение».
Семья живёт в Москве. Певец утверждает, что старается участвовать в воспитании детей и не перекладывать всё на плечи жены. Он сохраняет тёплые отношения с бывшей супругой и старшим сыном.

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Суд в Латвии приговорил к 6 годам тюрьмы своего гражданина, воевавшего на стороне ВС РФ
Гражданина Латвии осудили на 6 лет за участие в СВО на стороне России
30 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Суд в Латвии приговорил к тюремному сроку гражданина страны, воевавшего на стороне ВС РФ. Мужчина осужден на шесть лет.

По данным латвийской прокуратуры, осужденный с 2023 года находился на территории ДНР. В прошлом году он вернулся на родину, перейдя границу незаконно. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным.

Латвиец был задержан в октябре 2024 года. Сначала в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позднее мужчине вменили нарушение закона запрета на службу в рядах Российской армии.

Сообщается, что мужчина с 2023 года находился под контрактом с российской армией. Позже его отправили в Донецкую область. Согласно уголовному делу, мужчина строил оборонительные укрепления, выполнял караульные функции, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.

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