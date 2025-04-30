Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области

Фото: iStock/SergeyVButorin
RT сообщил о скорой премьере документального фильма про военную операцию «Поток» в Курской области. В ленте будет подробно представлены действия российских военных, которые прошли более 15 км сквозь оборону противника.
В кинокартине будут эксклюзивные кадры прорыва линии обороны. Зрители увидят, как российских солдат встречали местные жители, которые на протяжении семи месяцев находились в ожидании освобождения.
Читайте также:
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ в небе над Россией
Зачистка территории Курской области от ВСУ, продвижение ВС РФ на угледарском направлении: последние новости СВО на 26 апреля
«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
В кинокартине будут эксклюзивные кадры прорыва линии обороны. Зрители увидят, как российских солдат встречали местные жители, которые на протяжении семи месяцев находились в ожидании освобождения.
«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сказал автор фильма Влад Андрица RT.Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе боевых действий как минимум 75 тысяч военных ВСУ погибли.
Читайте также:
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ в небе над Россией
Зачистка территории Курской области от ВСУ, продвижение ВС РФ на угледарском направлении: последние новости СВО на 26 апреля
«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Манцаев Рамиль