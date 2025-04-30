Участник СВО отметил обучаемость бойцов КНДР

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Подполковник полиции в отставке, участник СВО Андрей Шин высказался о солдатах спецназа КНДР, которые принимали участие в разгроме ВСУ в Курской области. Как было отмечено, северокорейские солдаты приобрели боевой опыт.
Шин заявил, что военные КНДР очень быстро обучаются.
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«Мы можем представить, какой боевой дух у корейцев, которые принимали участие в операции в Курской области. Ну и потом уже корейские солдаты привлекались непосредственно к штурмовым операциям. Поэтому сейчас они уже имеют боевой опыт, а корейцы быстро учатся, тем более та часть, которая была из сил специальных операций», — рассказал Шин RT.Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что бойцы КНДР могут быть задействовать в зоне СВО. Также поступило предложение пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая.
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