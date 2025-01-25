Двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром Минобороны РФ

Фото: iStock/BrianAJackson
Двух россиян, которые проходят по уголовному делу о теракте на объектах РЖД в пользу Украины, обвинили в атаке на военный аэродром с использованием дронов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о Максиме Косяченко и Татьяне Туриевой, которых обвиняют в совершении теракта с применением беспилотников по территории аэродрома Минобороны России 16 августа 2023 года. Также их подозревают в минировании других военных объектов.
В материалах дела уточняется, что их вина была подтверждена показаниями свидетелей. Однако в деле могут появиться другие фигуранты.
Косяченко и Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки (ГУР) Украины через мессенджеры Telegram и Viber. После этого они повредили два объекта на неназванном участке железной дороги.
Читайте также:
ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой найден схрон с иностранным оружием
«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО
В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта
В материалах дела уточняется, что их вина была подтверждена показаниями свидетелей. Однако в деле могут появиться другие фигуранты.
Косяченко и Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки (ГУР) Украины через мессенджеры Telegram и Viber. После этого они повредили два объекта на неназванном участке железной дороги.
Читайте также:
ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой найден схрон с иностранным оружием
«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО
В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта
Анастасия Чинкова