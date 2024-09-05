Фото: istock/Sinenkiy
В Telegram-канале «Пограничник из ада» было опубликовано видео с украинскими военнослужащими, попавшими в плен в Курской области. Женщины, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко.
Во время допроса на каждах слышно, как на вопрос «Что делаете на русской земле?» Виктория Яценко ответила, что снимала, как их подразделение захватывало Курскую область. Также она сообщила, что проходила военную подготовку во Львове на Яворовском полигоне, где обучалась у грузинских наемников и других иностранных инструкторов.
Ранее в Курской области уже был зафиксирован случай пленения украинской военнослужащей, которая призналась, что вступила в ряды ВСУ добровольно.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Ранее в Курской области уже был зафиксирован случай пленения украинской военнослужащей, которая призналась, что вступила в ряды ВСУ добровольно.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Елена Перлова