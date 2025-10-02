Двух жителей Пензенской области задержали по обвинению в госизмене
УФСБ России по Пензенской области остановила деятельность двух мужчин, родившихся в 1992 и 1995 годах. Эти граждане подозреваются в государственной измене, пишет ТАСС.
Следствие установило, что злоумышленники через мессенджер связались с ГУР Министерства обороны Украины. Они передали информацию о промышленных и военных объектах, расположенных в регионе. Такие действия угрожают безопасности страны.
Правоохранительные органы продолжают расследование. Подобные случаи требуют строгого контроля и предотвращения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
